بناءً على برجك.. هذه هي الأحذية التي يجب أن ترتديها كل فتاة

نعلم جميعًا أن الأحذية هي أفضل صديق للفتاة؛ لذلك نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع " fustany" بناءً على برجك الأحذية الخاصة بك ويجب أن ترتديها.

برج الحمل

لذا فإن الحذاء الرياضي الجريء والملون هو وسيلة رائعة لدمج قطعة بيان ممتعة في خزانة ملابس محايدة في الغالب، الحذاء الرياضي متعدد الألوان هو ذلك الشيء الذي لم تدرك أنه فقدته في خزانة ملابسك لأنه سيتناسب مع كل شيء وستجد صعوبة في خلعه لأنك تريد ارتدائه طوال اليوم!

برج الثور

تقدر نساء برج الثور الأشياء الدقيقة في الحياة، ويطلبن أحذية تكمل مظهرًا راقيًا ومتطورًا بأفضل طريقة ممكنة، و بدلًا من الأحذية المسطحة المملة، دع حذاء الباليه المسطح يضيف القليل من الأناقة إلى مظهرك تتمتع هذه الأحذية المسطحة كثيرًا بحيث يمكنك ارتدائها في الصباح مع الجينز أو في الليل مع فستان جميل ، وأفضل جزء هو أن هذه أحذية أنيقة لا يمكن أن يرتديها سوى برج الثور.

برج الجوزاء

تتميز Geminis بأنها متعددة الاستخدامات ومنفتحة ومغامرة، و كما أنها معروفة أيضًا بازدواجيتها ، لذا فإن الحذاء بمزيج من الألوان الجريئة هو وسيلة رائعة للتعبير عن نفسها من قبل الجوزاء لا شيء يتفوق على كونفيرس مكتنزة بنعل متعدد الألوان يتناسب مع كل شيء ويكمل شخصياتنا المزدوجة.

برج السرطان

من المعروف أن السرطانات هي أبراج منزلية لا تستمتع بأي شيء أكثر من تحاضن ، لذا ما الذي يمكن أن يكون أكثر ملاءمة من حذاء يعمل أيضًا كمنزلق؟ لا شيء يضاهي زوج من منزلقات حتى تشعر وكأنك تمشي على السحب ؛ سيكون إخراج هذا السرطان من المنزل أمرًا صعبًا بعد ارتداء هذه المنزلقات المريحة.

برج الأسد

يعلم الجميع أن مواليد برج الأسد، تحب أن تكون مركز الاهتمام في أي غرفة يدخلونها ، لكنهم يقدرون أيضًا الأساسيات الأنيقة التي تتناسب مع جداولهم المحمومة بالنسبة إلى الأسد الذين يتنقلون دائمًا وليس لديهم الوقت لربط أربطة الحذاء ، لا شيء يتفوق على انزلاق Vans

برج العذراء

تشتهر برج العذراء بكونها واحدة من أكثر علامات البروج أناقة، من المرجح أن تتم رؤيتهم طوال الموسم في سترة أنيقة للغاية أو معطف واق من المطر ، لذا فإن حذائهم المفضل هو حذاء كلاسيكي متطور مثل هذه الأحذية الجلدية ذات الكعب العالي ، والتي تتناسب مع كل شيء وتجعل أي شيء من برج العذراء أنيقًا بما يكفي ليهزوا الجميع شتاء.

برج الميزان

تشتهر مواليد برج الميزان بأناقتها وسحرها ، ولكنها تشتهر أيضًا بترددها ، لذا فهم بحاجة إلى حذاء متعدد الاستخدامات وأنيق.

برج العقرب

برج العقرب مسترخي ويتمتع بالمرح ، لذا فهم يحتاجون إلى حذاء بسيط وأنيق لمرافقتهم في جميع مغامراتهم.

برج القوس

تحتاج نساء القوس ، المعروفات بثقتهن وجرأتهن ، إلى أحذية تكمل شخصيتهن، و حذاء ملفت للنظر مليء بألوان نابضة بالحياة مثل نجم أديداس الكلاسيكي ولكن مع القليل من لون البوب ​​هو زوج مريح من الأحذية الرياضية التي تناسب جميع مغامرات

برج الجدي

يقدر برج الجدي التطبيق العملي والراحة في جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك خزانة ملابسه، و من المحتمل أنهم يرتدون هوديهم المفضل مع بنطلون جينز مريح.لذا ، فإن خزانة الملابس الأساسية مثل أحذية نايك كورتيز الرياضية الصلبة ستكون لمسة نهائية رائعة

برج الدلو

برج الدلو عصري للغاية ويستمتعون بتجربة اتجاهات جديدة ومثيرة و حذاء فريد ولكنه لا يزال أنيقًا ، مثل حذاء دكتور مارتينز برباط ، ولكن ليس الأحذية البسيطة ، ولكن الأحذية ذات التصاميم الجريئة للغاية لتتناسب مع مصمم أزياء أكواريان

برج الحوت

يشتهر الحوت بطبيعته الحساسة والأنثوية التي تمتد إلى أحذيته إن ارتداء أحذية مريحة بألوان جميلة مع الكثير من الملمس سيسمح للحوت بالتعبير عن جانبه الملتوي لا شيء يناسب برج الحوت أفضل من أحذية Toms Fleece ذات اللون الفاتح التي تكمل جانبها الأنثوي مع الحفاظ على دفء القدمين في الشتاء.