ألمانيا ترفض زيادة أعداد الجماهير لمباريات البوندسليجا بسبب كورونا

قررت الحكومة الألمانية الإبقاء على الإجراءات المفرضة حاليا لاحتواء الجائحة وعدم تخفيفعها وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، الأمر الذي يعني أنه لن تكون هناك زيادة في عدد مشجعي مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) والرياضات الاحترافية الأخرى.



ومع ذلك، قالت الحكومة الاتحادية ورؤساء وزارات الولايات الـ16 أنهم يخططون للاتفاق على لائحة موحدة في مختلف أنحاء البلاد للأحداث الكبرى بحلول 9 فبراير المقبل، قبل أسبوع من الجولة الثانية من المحادثات المتعلقة بإجراءات فيروس كورونا، وذلك وفقا لورقة نشرت عقب اجتماع جمع بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء وزارات الولايات.



وحتى الآن، هناك حد أقصى مختلف لدخول الجماهير، بينما في ولايات بافاريا ومكلنبورج فوربومرن وتورينجن يسمح بدخول الجماهير للملاعب.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة وإيطاليا و روسيا وفرنسا و ألمانيا.