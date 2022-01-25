تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-1-2022

واصل سعر اليورو للبيع والشراء، اليوم الثلاثاء 25-1-2022، تراجعه عن مستوياته السابقة لدى معظم البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، فيما عدا البنك التجاري الدولي، تزامنًا مع تذبذب أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجاري.



سعر اليورو الثلاثاء 25-1-2022

وتذبذب سعر اليورو بين 17.674 جنيه - 17.759 جنيه للشراء و بين 17.8766 جنيه – 17.902 جنيه للبيع، حيث انخفض سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.674 جنيه لـ 17.666 جنيه للشراء ومن 17.902 جنيه لـ 17.88 جنيه للبيع.



وتراجع في البنك المركزي المصري من 17.7594 جنيه لـ 17.6936 جنيه للشراء ومن 17.8766 جنيه لـ 17.8104 للبيع، كما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر من 17.6763 جنيه لـ 17.6748 جنيه للشراء ومن 17.8791 جنيه لـ 17.857 جنيه للبيع، بينما استقر سعر التحويل عند 17.67 جنيه للشراء و 17.857 جنيه للبيع.



وهبط سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" لدى البنك الأهلي من 17.6763 جنيه لـ 17.6591 جنيه للشراء، ومن 17.8791 جنيه لـ 17.857 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو للشراء بالبنك التجاري الدولي من 17.6591 جنيه لـ 17.7146 جنيه للشراء ومن 17.857 جنيه لـ 17.8797 جنيه للبيع.



كانت تقارير بحثية دولية قد حذرت من تراجع معدلات التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة خلال شهر يناير الجاري رغم انحسار اختناقات سلاسل التوريد، نتيجة القيود الجديدة التى صاحبت ظهور متحور أوميكرون.



وشهدت القارة الأوروبية ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بنهاية العام الماضي 2021، وسط تحركات واسعة لتغطية السواد الأعظم من المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس، ما دفع دول القارة الأوروبية لاستكمال إجراءات تخفيف الإغلاق وعودة حركة التصنيع والانتاج والتجارة إلى طبيعتها تدريجيًا.