الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شبكة مخالفة لتوزيع القنوات المشفرة لـ4 آلاف شخص

أجهزة الامن
أجهزة الامن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (فني إلكترونيات ومالك محل - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء شبكة بث لاسلكية على مستوى نطاق منطقة الهرم وسقارة، حيث يقوم ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية، متخذاً غرفة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مقراً لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة "السيستم"، كما قام بوضع أجهزة إرسال هوائية أعلى سطح عقار أخر كائن بدائرة القسم، وذلك حتى تتمكن أجهزة الإرسال من توزيع الإشارات بنطاق المناطق المشار إليها، وذلك بالمخالفة للقانون.   

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (31 جهاز استقبال إشارة ومعالجتها وفك شفرة – مستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الشبكة والمدير المسئول، وارتكابه المخالفات بقصد التربح المادي، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد حوالى (4000) مشترك نظير مبالغ مالية شهرية من كل منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قسم شرطة القنوات الفضائية تفويض الجيزة صور وزارة الداخلية محافظة الجيزة حقوق الملكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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