ضبط مخدرات قيمتها 1.2 مليون جنيه قبل ترويجها بمنيا القمح

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمركز منيا القمح في الشرقية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة منيا القمح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالي – هاتف محمول).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.200.000 مليون جنيه تقريباً).

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

