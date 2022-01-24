الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يجيب: أختي أهدي لها هدية فهل يجوز لي أن أخذها؟

لجنة الفتوى بالأزهر
لجنة الفتوى بالأزهر

ورد سؤالا إلى لجنة الفتوى بالأزهر، من أحد المواطنين يقول: أختي أهدي لها هدية لكنها لم تأخذها فهل يجوز لي أن أخذ هذه الهدية؟

من جهتها، أجابت اللجنة في ردها على ما ورد إليه من فتوى السائل قائلة: “فإن نشر ثقافة الحب، والتآخي، والمودة أمر دعا إليه الإسلام وحبب إليه، وشرع لذلك من الوسائل الكثير، منها: إفشاء السلام بين المؤمنين، ومنها إطعام الطعام، ومنها تفقد المرء إخوانه بالسؤال، ومنها الهدية فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها”.

وأضافت اللجنة، أن الثمرة المترتبة على شيوع المحبة بين المؤمنين دخول الجنة، كما أن الحب سبب في تمام الإيمان، وكماله، فقد قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تهادوا تحابوا)، وراه مالك في الموطأ٢/٩٨١، والبيهقي ٦/١٦٩. 

وأشارت اللجنة إلى أنه لقد جعل الشرع الإسلامي الهدية من أسباب الملكية خاصة إذا تم قبضها ممن اهديت إليه، فأصبحت بقبضها للهدية مالكة لها ملكية أموالها الاخرى لها ان تتصرف فيها بكافة انواع التصرفات فلها ان تنتفع بها، ولها ان تنقل ملكيتها لغيرها بعوض كالبيع،اوبغير عوض كالوصية والهدية. 

وتابعت اللجنة: وأنه بناءً على ماسبق نقول للأخت التي تريد أخذ الهدية التي أهديت لأختها لا مانع شرعًا من ذلك طالما طابت بذلك نفس أختك، وأباحتها لك فلك أن تأكليها هنيئا مريئًا.

وأكملت فتوى الأزهر: “لذلك دليل من السنة المطهرة حيث أهديت عباءة جميلة لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أحد الصحابة أن يهديها له فكان فليم هذا الصحابي من قبل الصحابة الأخرين، وما جرى على لسان العوام، أن الهدية لا تهدي قول لا دليل عليه شرعًا بل الدليل على عكس ما يقوله العوام”.

لجنة الفتوى بالازهر ثقافة الحب التآخي المودة إفشاء السلام المؤمنين طعام الطعام الهدية المحبة بين المؤمنين الجنة الحب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

أول تعليق من «التعليم العالي» على واقعة «أداء الامتحان بدلا من مصطفى محمد»

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

تشييع جثمان قارئ القرآن وزوجته ونجله الطبيب بالبحيرة (فيديو)

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم.. كيفية الحصول على نتيجة 4 ابتدائي

«طنطا للزيوت والصابون»: حققنا 3 مليارات جنيه إيرادات سنوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية