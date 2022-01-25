ثقافة المنيا تحتفي بعيد الشرطة.. و«ثورة يناير بين الإيجابيات والسلبيات» محاضرة بالقليوبية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد، في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة و25 يناير، نظم بيت ثقافة مطاي محاضرة بهذه المناسبة حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر، تحدث فيها عن دور رجال الشرطة وما يقدموه من جهود لخدمة الوطن وحفظ الأمن والأمان واستقراره.

وأوضح قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة، وتنسحب إلى القاهرة، فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطاني وأبلغت فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، كانت هذه الحادثة أهم الأسباب يى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة، التي كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل “إكسهام” وقواته يحاصران المدينة، وقام جنود فصيلة بريطانية بتقديم التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريمًا لهم وتقديرًا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية في معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزي ماثلة في الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصري وتحتفي بها.

فى الوقت نفسه، قدم كورال أطفال سمالوط عرض فني ومجموعة من الأغاني الوطنية، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض فيلم وثائقي عن قناة السويس احتفالًا بأعياد الشرطة، ونظمت مكتبة إسحاق الثقافية ورشة فنية احتفالًا بعيد الشرطة تدريب عزة عبد الصبور.

بينما قدم قصر ثقافة المنيا عرض لأفلام سينما الأطفال “planes”، كما ناقش بيت ثقافة جاهين كتاب "الفيل الجبار" ناقشته هيام عبد المبدئ، وتدور قصة الكتاب أنه كان يوجد في الغابة فيل جبار ضخم يؤذي الطيور والحيوانات التي من حوله من دون أن يدري فكان كلما يذهب يشرب من البحيرة يحطم ويكسر بيض الحمام والعصافير والعش الذي يسكنون فيه فاتفق الطيور والحيوانات وأخيرًا سقط في هذه الحفرة وفرح سكان الغابة بالتخلص من ذلك الفيل الجبار وتهدف القصة إلى أن الشر لا يدوم وينتصر الخير دائمًا.

ونظم قسم الشباب والعمال ببيت ثقافة طوخ، التابع لفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، محاضرة في ذكرى ثورة 25 يناير بعنوان "ثورة يناير بين الإيجابيات والسلبيات" بمركز شباب مشتهر ألقاها محمود عبدالله سليمان، دارت عناصر المحاضرة حول التأكيد على ترسيخ الثوابت الوطنية وبحث في أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011 م والأحداث التي واكبتها، والنتائج المترتبة عليها وكيف سرقها فصيل الاخوان وشكلوا عبئا على الدولة المصرية ومؤسساتها وحجم الفاتورة التي تكبدها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة دعاوي ومخططات هدم الدولة المصرية وما هي الدروس المستفادة من ثورة يناير وكيف صححت ثورة يونيو من المسار الخاطئ للثورة حتى استقرت دعائم الدولة المصرية.