الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة مذبوحة بالفيوم

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالفيوم التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مذبوحة.

وقررت النيابة الفيوم انتداب  الطب الشرعي وتشريح جثمان سيدة تبلغ من العمر 35 عاما عثر على جثتها مذبوحة داخل منزلها بحى قحافة، وإعداد تقرير عاجل عن أسباب الوفاة والآلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال مأمور مركز شرطة الفيوم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التى قررت انتداب الطبيب الشرعى.

الأجهزة الأمنية الطب الشرعي العثور على جثة مستشفى الفيوم العام العثور علي جثة سيدة

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