اغتصب ابنته حتى «الولادة».. والقاضي يحيل أوراقه للمفتي

قضت محكمة شمال القاهرة، بإحالة أوراق سائق لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 29 مارس للنطق بالحكم لاتهامه بهتك عرض ابنته بمنطقة المرج.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "ش. ن "، واقع نجلته المجنى عليها الطفلة "س.ش" بغير رضاها وذلك بأن طرحها على فراشه وحسر عنها ملابسها كاشفاً جسدها وأمنى بها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وكونه من أصولها.

وشهدت والدة المجني عليها في التحقيقات، أنها وعلى أثر إعياء نجلتها المجني عليها صاحبتها لمستشفى الدمرداش فتبين حملها ووضعت رضيعتها.

وجاء في تحريات المباحث، أنه بناء على شكوى المجنى عليها أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة ومعاشرتها جنسيا كرها عنها مما نتج عنه حملها منه ووضعها لرضيعتها حال كونه والدها.