وقف تطبيق زووم بسبب صور إباحية فى الكنيست الإسرائيلى احتجاجا على اللقاحات

أصدر مسؤولون في كنيست دولة الاحتلال الإسرائيلي، قرارا يقضى بمنع المعارضين للقاحات من مشاركة شاشاتهم عبر تطبيق زووم، بعد أن عرض ناشط صورا إباحية في جلسة أمام لجنة الدستور والقانون والعدالة، وذلك كنوع من التظاهر والانتقام.

ووفقا لصحيفة جوروزاليم بوست، قرر رئيس اللجنة، جلعاد كاريف، وقف عمل تطبيق زووم على الفور، وأخطر قسم التكنولوجيا التابعة لحرس الكنيست على الفور بالواقعة.

وصرح متحدث باسم اللجنة بأن المحتوى الإباحي الذي تم عرضه عبر زووم لم يظهر عبر خدمة البث المباشر التابع للجنة، أو عبر التلفزيون.

يجدر الإشارة إلى أن أعضاء الكنيست كانوا يناقشون تشريعات جديدة واسعة النطاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد عندما وقعت الحادثة.

وشدد كاريف على أن المعارضين للقاحات منحوا فرصة عادلة لسماع رأيهم، ولم يكن لديهم سبب للتظاهر بشكل أكبر، باستخدام المحتوى الإباحي أو إرسال رسائل إلكترونية بأرقام كبيرة لأعضاء الكنيست.

وتابع كاريف "من المحزن أنهم رفعوا من مستوى المظاهرات خلال الأيام الماضية، حتى وصل بهم الأمر إلى نشر صور مزعجة ومؤذية".

وشدد على أن بعض أعضاء الكنيست من المعارضين سيدعمون القانون لأنهم تلقوا رسائل عنيفة، قائلا "سنواصل تشريع القانون بصرف النظر عن هذا التصيد".

جدير بالذكر أن دولة الاحتلال شهدت مظاهرات منذ بدء الجائحة، حمل فيها متظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل "لا توجد جائحة، إنها خدعة"، وأُخرى تندد بلقاحات فيروس كورونا، وملصقات ربطت اللقاحات بالنازيين.

وسجلت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 67,198 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة صحة الاحتلال، أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 29.63% من مجمل الفحوصات، وبلغ عدد مصابي كورونا الذين يرقدون بالمستشفيات 2181، من بينهم 783 حالة خطيرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وسجلت الصحة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضى 493,907 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الاصابات منذ بدء الجائحة 1,951,631 اصابة.