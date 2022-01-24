محلل جزائري لـ«الدستور»: زيارة تبون لمصر تهدف لدعم القمة العربية

قال محفوظ شخمان، المحلل السياسي الجزائري، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر ضمن زيارة عمل تستمر يومين، رسالة بعودة الدول العربية الكبرى وعلى رأسها مصر والجزائر وعدم ترك مصير الأمة العربية في أيدي بعض الدول التي جلبت الخراب بمواقفها وسياساتها على دول المنطقة.

وأوضح المحلل السياسي الجزائري في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن زيارة عبدالمجيد تبون إلى القاهرة ستركز على القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر بجانب بحث رجوع سوريا الى الجامعة العربية بصفتها عضو مؤسس في الجامعة.

وأشار محفوظ شخمان إلى وجود توافق في الرؤى بين مصر والجزائر والإمارات بشأن محاربة الجماعات الإرهابية وخاصة في سوريا.

وأوضح شخمان أن زيارة الرئيس تبون إلى القاهرة تأتي تتمة للعمل الدبلوماسي الذي تقوم به الخارجية الجزائرية من أجل العديد من الملفات ومن بينها إرجاع سوريا إلى العائلة العربية رغم رفض بعض الدول.

السيسي يستقبل تبون

ووصل الرئيس عبدالمجيد تبون في وقت سابق إلى مصر في زيارة رسمية للقاهرة، لمدة يومين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، بمطار القاهرة، نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين، حسبما أفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية الجزائر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في السادس عشر من يناير الجاري، وتسلم منه رسالة خطية من الرئيس تبون.

ونقل لعمامرة للرئيس السيسي تحيات نظيره الجزائري الخالصة وتمنياته بالازدهار والاستقرار لمصر الشقيقة، كما حضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وشكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتضامن وتعزيزها بمختلف المجالات.