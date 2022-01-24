إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

تعرض المخرج الكبير جلال الشرقاوي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في قائمة الفنانين المصابين بالفيروس .

أعلنت ابنته عبير الشرقاوي من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إصابته بكورونا، مطالبة بالدعاء لوالدها حيث قالت "بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت".

يذكر أن جلال الشرقاوي ولد في (14 يونيو 1934)، فنان ومخرج مصري، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962، وقد مثّل في مسلسلات مثل ملحمة الحب والرحيل في الأردن ومسلسل المفسدون في الأرض.

جلال الشرقاوي شغل عدة وظائف منها التدريس بمعهد الفنون، ومدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وأخرج قرابة 50 مسرحية منها: "الخديوي، قصة الحي الغربي، حودة كرامة، راقصة قطاع عام، الجوكر"، كما ألّف "فيلم إلى أين، وفيلم أعظم طفل في العالم، ومسرحية طبيب رغم أنفه"، وكُرم في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي في دورته الأولى، وحصل على نحو 40 تكريما و50 شهادة تقدير.

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، كما شارك بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية، من أشهر أعماله كمخرج: "حودة كرامة"، "الخديوي"، "دستور يا أسيادنا"، "قصة الحي الغربي"، "ع الرصيف"، "عطية الإرهابية"، "بولوتيكا"، "تمر حنة"، "راقصة قطاع عام"، "الجوكر".

وعلى مستوى التمثيل من أبرز أعماله: "الخاتم"، "درب ابن برقوق"، "أيام المنيرة"، "الحب وأشياء أخرى"، "خلي بالك من عقلك"، "البدرون"، "وبقيت الذكريات".