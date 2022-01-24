مصطفى غنايم يقدم «مبادرة أروى» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

صدر حديثًا لكاتب الأطفال والناقد الأدبي مصطفى غنايم قصة جديدة للأطفال بعنوان «مبادرة أروى» عن دار اليوم الأول ورسوم الفنانة مروة إبراهيم.

وتدور فكرة العمل الرئيسية حول الاختلافات الزوجية وأثرها على الأطفال من الناحية النفسية والمعنوية.

ويقدم المؤلف الحدوتة بمعالجة فنية توضح ما يصيب الأطفال من عنف وخوف وفقدان الثقة بالنفس، فضلا عن إبراز دور الأطفال في المشاركة في تقديم حلول لتلك الاختلافات، حيث تمكنت بطلة العمل أروى بتقديم مبادرة للصلح أعادت الوئام والاستقرار لأفراد الأسرة.

ويهتم الكاتب مصطفى غنايم بمعالجة القضايا الاجتماعية في كثير من أعماله الأدبية، وصدر له عدد من كتب الأطفال منها: «البنت الطائرة، بنت السلطان والمعطف الأبيض، إيثار وحفلة عيد الميلاد، حواديت وحكايات من شعر أحمد شوقي للأطفال، عم أمين والمصباح السحري، سالي والتابلت، الصداقة العجيبة، آسر يتحدى غروره».

أما الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فهى تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويضم 5 قاعات للعرض، و 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا، و45 توكيلًا عربيًا.

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية «الهولوجرام» في عرض تفاعلي مع الجمهور، من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظارات VR، كما أعلنت عن استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي، بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كاف- ومنها المجال الثقافي والفكري.