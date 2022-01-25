غير عاطفيين ويفكرون باستمرار.. أبرز نقاط ضعف مواليد برج الدلو

مواليد برج الدلو في الفترة ما بين 20 يناير و 18 فبراير تقريبًا، وهم من الأبراج المتمردة الذين يريدون تغييرًا ثوريًا وحرية في التفكير.

كما يتمتع برج الدلو بالعديد من الصفات الرائعة، ولكن يمكنك أيضا إلقاء نظرة أعمق على أكبر نقاط ضعف برج الدلو يمكن أن يساعدك على تقدير شخصياتهم بطريقة أكثر شمولية.

يمكن أن تكون غير عاطفية

كواحدة من علامات الهواء التي تعتمد على العقل، فإن طاقة الدلو تدور حول الأفكار والفكر والروابط الاجتماعية، يمكنهم بسهولة التراجع والنظر إلى الأشياء من وجهة نظر موضوعية، ومع ذلك فإن نهجهم المنطقي في الحياة يمكن أن يجعلهم في بعض الأحيان يبدون غير عاطفيين أو منفصلين عن مشاعر الناس.

إنهم عنيدون بشأن آرائهم

صحيح أن برج الدلو غريب الأطوار وحر التفكير، لكنهم يمكن أن يكونوا عنيدين للغاية، وعقائديين، وذاتين فيما يتعلق بآرائهم، إنهم يبتعدون عن كونهم متمردين، لذا فهم لا يحبون التراجع أو الاعتراف بأنهم مخطئون.

يتغاضون عن قيمة الماضي

تدور فكرة برج الدلو حول التطلع إلى المستقبل، والتحرر من التقاليد القديمة، ومحاولة جعل الأشياء أكثر ابتكارًا، وبينما يعد التركيز على المستقبل أمرًا جيدًا من المهم أن نتعلم مما وراءنا أيضًا، يميل برج الدلو إلى التغاضي عن قيمة الماضي، مما يعني أنه قد يفوتهم الدروس المفيدة.

لايحبون القواعد

وفقا لموقع باستل، لا يتبع هذا البرج الأوامر بشكل أعمى، فإن برج الدلو يشكك دائمًا في السلطة ويرفض ما يعتبر "طبيعيًا" في المجتمع، لذلك عندما يتم وضعهم في موقف حيث يتعين عليهم الالتزام بمجموعة من القيود، فإنهم يكافحون أحيانًا للعب وفقًا للقواعد وقد يجدون أنفسهم يحاولون التمرد، حتى لو كان ذلك على حسابهم.

هم عرضة للإفراط في التفكير

من المنطقي أن برج الدلو هو أحد العلامات التي من المرجح أن تفكر في الأشياء، واحتمالات المستقبل بدلا من أن تفكر في الحاضر.