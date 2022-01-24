الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية متأثرًة بالأحداث فى أوكرانيا

الاسهم الأوروبية
الاسهم الأوروبية

هبط المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية حوالي 4% اليوم الاثنين، متضررًا بالمخاوف من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وتوقعات بتشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.8 بالمئة، مسجلا أسوأ يوم له منذ يونيو حزيران 2020 . 

وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه وأسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشر كل منهما بأكثر من خمسة في المئة. 

وأغلق مؤشر أسهم التكنولوجيا عند أدنى مستوى منذ يونيو 2021 .

وفي سياق متصل، تراجعت الأسهم الأوروبية بشدة في أعقاب موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم بفعل مخاوف مرتبطة بوتيرة تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية وضعف البيانات الاقتصادية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة في موجة بيع واسعة النطاق، ويتجه صوب أسوأ أداء يومي في قرابة أسبوعين إذ يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمعرفة تفاصيل عن كيفية تعامله مع ارتفاع التضخم.

إلى جانب ذلك قفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليور و بوتيرة قياسية في ديسمبر بفعل زيادة أسعار الطاقة وأزمات سلاسل الإمداد.

و يتجه المؤشر ستوكس 600 صوب ثالث تراجع أسبوعي على التوالي متأثرا بانخفاض قطاع التكنولوجيا بأكثر من اثنين بالمئة بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع قبل اجتماع المركزي الأمريكي.

وتراجع سهم شركة التعدين الإنجليزية الأسترالية ريو تينتو 3.1 بالمئة بعدما سحبت صربيا تراخيصها للتنقيب عن الليثيوم بسبب مخاوف مرتبطة بالبيئة، الأمر الذي يؤثر سلبا على طموح الشركة في أن تصبح أكبر مورد للمعدن في أوروبا.

أسهم التكنولوجيا المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية البنك المركزي الأمريكي روسيا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

ساسى يوافق على حل أزمة مستحقاته وديًا

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فتح تحقيق عاجل فى صعوبة «كيمياء الجيزة بنات»

توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

تعيين 30 ألف معلم.. شروط وتفاصيل مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية