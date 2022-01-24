هولندا تعتزم إعادة فتح المطاعم والمرافق الثقافية رغم تفشي أوميكرون

تعتزم هولندا إعادة فتح المطاعم والمسارح والمتاحف ودور السينما على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة في لاهاي اتخذت هذا القرار اليوم الاثنين، نظرا لأن عدد المرضى الذي يحتاجون للعلاج بالمستشفيات يرتفع فقط بشكل طفيف.

ومن المقرر أن تسمح السلطات للمقاهي والمطاعم وكذلك دور الثقافة بإعادة فتح أبوابها حتى الساعة 10 مساء، ولكن مع الالتزام بقيود مثل الارتداء الإلزامي للكمامات وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح.

ويعتزم رئيس الوزراء مارك روته الإعلان عن القرار غدا الثلاثاء. كما سيتم السماح للمواطنين بحصور الفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم.



ولا تزال أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في تزايد سريع. و شهدت هولندا اليوم الاثنين تسجيل 65 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تادروس إدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الإجراءات التي ستتخذها الدول هذا العام ستحدد مدى السرعة التي يمكن بها إنهاء المرحلة الحادة من وباء كورونا ومدى الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، و كيف يمكن تحقيق رؤية جديدة للصحة على مستوى العالم.

و أوضح إدهانوم، في كلمته أمام الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة البرنامج والميزانية و الإدارة التابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة والذي بدأ اجتماعاته، في جنيف، أن ميزانية المنظمة البرنامجية لعامي 2020 و 2021 في الأصل كانت 5.8 مليار دولار و لكن مع عمليات الطوارئ الإضافية و النداءات اللازمة للاستجابة المستمرة للوباء قامت المنظمة بتنفيذ ميزانية أكبر بكثير.