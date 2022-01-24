الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى

فن

جيهان خليل عن مسلسل «سوشيال»: متحمسة لعرضه وانتظر رد فعل الجمهور

جيهان خليل
جيهان خليل

تنتظر الفنانة جيهان خليل عرض مسلسل “سوشيال” المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، والذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد زاهر.

وقالت “جيهان” لـ “الدستور” إنها تجسد دور مذيعة وهي زوجة “شهاب” الذي يجسده الفنان أحمد زاهر ويتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الصعبة بسبب السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تظهر خلال المسلسل بدور شخصية طيبة بعكس ما ظهرت به من قبل بأعمالهة الفنية الماضية.

مؤكدة أنها متفائلة بنجاح هذا العمل خاصة وأنه التعاون الثاني لها مع المخرج رؤووف عبد العزيز بعد مسلسل “طاقة نور”، لافتة إلى أنها متحمسة لعرض المسلسل وتنتظر رد فعل الجمهور بلهفة شديدة، متمنية أن ينال إعجابهم.

العمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقات، من تأليف محمد جلال، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "سوشيال" انطلق تصويره مؤخرًا، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، تامرفرج، عابد عنانى،وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور احداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.

وفى سياق آخر تشارك جيهان خليل كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "الغرفة 207" المكون من 10 حلقات والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري ومحمد بكير، وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل.

يذكر أن جيهان شاركت مؤخرًا في حكاية "ع الهامش" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت.

رمضان شخصية مذيع السوشيال ميديا صبري فواز مذيعة جيهان خليل زوجة احمد زاهر سوشيال ميديا مسلسل أحمد زاهر

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