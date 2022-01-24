برلمانية: تدريب 3 آلاف شاب ببني سويف نواة لبناء شخصية مصر الرقمية

أشادت النائبة البرلمانية مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنشاط وزارة الاتصالات.

وقالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات الإبداعية والرقمية للمواطنين.

وأكدت أن تدريب حوالي 3000 مواطن من أبناء محافظة بني سويف يعكس اهتمام أجهزة الدولة ببناء شخصية مصر الرقمية، مشيرةً إلى أن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أعلن أنه تم اختيار محافظة بني سويف لتكون مقرًا أساسيًا لصناعة الإلكترونيات.

وأشارت محروس إلى أنه يتم وضع آليات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية التنموية على مستوى الدولة مؤخراً وتم تطبيق نظام شحن الأوراق الحكومية في محافظة بور سعيد، كما يتم حاليًا تنفيذ عدة مشاريع في محافظة بني سويف تستهدف التطوير قلباً وقالباً ومن المقرر أن يتم تدريب نسبة كبيرة من الشباب الخريجين على المهارات الإلكترونية في المحافظة كما سيتم إنشاء مصنع لتصنيع التابلت للوزارة، مؤكدة أن ذلك سيعزز من وضع المحافظة.

كما أشادت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور وزارة الاتصالات وجهود الوزير في دعم المرأة وتمكينها من خلال مبادرة "قدوتك" التي أطلقتها الوزارة لمساندة المرأة وتوجيهها إلكترونيا وتنمية المهارات لإطلاق مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة وأضافت "نائبة البرلمان" جهود الدولة في مجال التكنولوجيا فعال بإشادة العالم وسعيدة بتكريم مصر في المعرض الدولي للطوابع في الإمارات العربية حيث كانت مشاركة متميزة عكست الهوية الثقافية المصرية.

وتابعت محروس، كل هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستظهر نتائجها قريبًا في الواقع المصري بحيث يتم رقمنة الخدمات وتطويرها لتتوافق مع التطور الذي تشهده الساحة العالمية.