وكيل «اتصالات النواب»: مصر قضت على الإرهاب بفضل جهود الشرطة

هنّأ النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية وكل العاملين بها بعيد الشرطة الـ70، مؤكدًا أنه بفضل جهودهم وشجاعتهم الباسلة استطاعت الدولة القضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية، والكيانات والتنظيمات الإرهابية، والفترة الأخيرة شهدت توجيه ضربات استباقية لهذه التنظيمات مما ساهم بشكل كبير في القضاء عليهم ودحرها.

وأضاف منصور، في بيان، اليوم، أن هذه المناسبة الوطنية ترسم أصدق وأسمى آيات البطولة والفداء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، والتي ما زالت هي العقيدة الراسخة للشرطة المصرية التي تواصل العمل ليلا ونهارا ضد الإرهاب والتطرف وأي أعمال خارجة عن القانون يضحون بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها وتحية كبيرة من القلب لهم في عيدهم.

وأكد أن العالم أصبح العالم يشهد على نجاحاتنا المتكررة في ظل قيادة سياسية واعية بمقدرات الوطن ومواجهة ناجحة للمخاطر التي تحيط به.

وأشاد منصور، بما شهدته وزارة الداخلية الفترة الأخيرة من إدخال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للتيسير عليهم وتمكينهم من قضاء خدماتهم وهم داخل المنزل، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة المصرية في مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في تطبيقات الذكاء الصناعي من خلال الاستثمار الأمثل لتلك الطفرة في تطوير مجالات العمل الخدمي للجماهير، لاسيما الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين.