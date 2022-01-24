الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«ذكى»: استراتيجية جامعة طنطا الجديدة تدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

جامعة طنطا
جامعة طنطا

عقد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اجتماعا موسعا مع عمداء الكليات وعدد كبير من علماء  الجامعة والباحثين والهيئة المعاونة بالجامعة فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس  الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 
أكد «ذكي»، أنه تم إعداد استراتيجية الجامعة الجديدة لتساهم فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفا: «نسعى لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة وتحقيق قفزة فى التصنيفات الدولية».

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جامعة طنطا

واستعرض خلال الاجتماع استعدادات الجامعة للمشاركة فى التصنيفات الدولية، ودعم النشر الدولي لعلماء الجامعة في كبرى الدوريات العلمية الدولية، وكذا الخطط المستقبلية لعقد بروتوكولات تعاون مشترك وشراكات علمية مع الجامعات ذات التصنيف المتقدم و المتميزة فى شتى المجالات العلمية والإنسانية، والتي من شأنها رفع تصنيف الجامعة على كل من الساحة الإقليمية والدولية وتطوير العملية التعليمية والبحث العلمى.

وفي إطار منفصل، أعلنت المجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال انتخاب الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة طنطا رئيسًا لفصل الشرق الأوسط للمجموعة الدولية لجراحة مناظير الأطفال، لمدة عامين 2023/2022 تعقبها تولى الرئاسة مباشرة لمدة عامين 2025/2024 دون انتخابات.

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جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا استراتيجية الجامعة الجديدة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ رئيس جامعة طنطا استراتيجية الجامعة الجديدة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامه ٢٠٣٠

رئيس التحرير

وائل لطفي

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