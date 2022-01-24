«نقل النواب» تؤجل مناقشة مشروع تطوير محطة «تحيا مصر 1» فى دمياط

قررت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار علاء عابد، في اجتماعها اليوم الإثنين، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، لبعض الأخطاء القانونية بين العقد والقانون.

وقال النائب المستشار علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع القانون عليه ملاحظات من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، ولابد أن يتم الرد عليها قبل بدء مناقشة مشروع القانون.

وأكد المستشار علاء عابد، أن اللجنة لديها 31 ملاحظة علي مشروع القانون، بالإضافة للملاحظات قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، مؤكدا أنه من الأهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل قانوني حرصا علي مصلحة الأجيال القادمة لا يكون به عوار لأننا جميعا هنا في خدمه الشعب المصري.

ومن جانبها أكدت هدي عطية ، مساعد وزير النقل ، للنقل النهري، مدي أهمية مشروع القانون لمصر، وللأجيال القادمة، وأنه تم استيفاء جميع الأوراق وتم إرسالها لمجلس الوزراء، وسيتم إرسالها للجنة بخطاب رسمي.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة خطاب رسمي من الجهة المختصة بالرد علي ملاحظات اللجنة، باستفتاء الملاحظات التي ذكرتها اللجنة، وقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، علي مشروع القانون.