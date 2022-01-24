الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ديكارلو تطالب بوجود حل سياسى فى ليبيا وإجراء الانتخابات

ديكارلو
ديكارلو

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اليوم الإثنين، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. 

وأضافت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في إحاطة حول ليبيا أمام مجلس الأمن، أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز شددت على أن ينصب التركيز على الانتخابات الرئاسية والنيابية. 

وطالبت ديكارلو، بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، وإنهاء حالة الانقسام، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الليبية وتوحيد ها. 

كما شددت على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، مثمنة دور اللجنة العسكرية المشتركة، كما رحبت بخطوات المجلس الرئاسي بشأن إنجاح مشروع المصالحة في ليبيـا. 

ويناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم ، الأوضاع في ليبيا، إذ ينتظر أن يطلع على تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي ستقدمه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي في 31 يناير الجاري، كما سيُطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا السفير الهندي، تي إس تيرومورتي، أعضاء المجلس على أنشطة اللجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 1970.

وفي سياق متصل، عقدت في وقت سابق اليوم جلسة حاسمة للبرلمان الليبي، لبحث رؤية لجنة خارطة الطريق لما بعد تأجيل الانتخابات والموعد المقترح لإجرائها.

وتوافد العشرات من أعضاء مجلس النواب الليبي على مدينة طبرق في ساعات متأخرة من مساء الأحد للمشاركة في جلسة الإثنين.

وعقد عدد آخر من نواب المدن الشرقية اجتماعاً مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ونائبيه.

مجلس الأمن ليبيا أعضاء مجلس الأمن البرلمان الليبي طرابلس الأزمة الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

فتح تحقيق عاجل فى صعوبة «كيمياء الجيزة بنات»

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«المشوار».. محمد رمضان يروج لمسلسله الرمضانى عبر فيسبوك

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

لتقصيره فى مهام عمله.. مدير تعليم السويس يحيل ملاحظًا للتحقيق

«البنك الدولى» يوافق على إقراض جنوب إفريقيا 750 مليون دولار أمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية