ديكارلو تطالب بوجود حل سياسى فى ليبيا وإجراء الانتخابات

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اليوم الإثنين، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأضافت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في إحاطة حول ليبيا أمام مجلس الأمن، أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز شددت على أن ينصب التركيز على الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وطالبت ديكارلو، بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، وإنهاء حالة الانقسام، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الليبية وتوحيد ها.

كما شددت على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، مثمنة دور اللجنة العسكرية المشتركة، كما رحبت بخطوات المجلس الرئاسي بشأن إنجاح مشروع المصالحة في ليبيـا.

ويناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم ، الأوضاع في ليبيا، إذ ينتظر أن يطلع على تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي ستقدمه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي في 31 يناير الجاري، كما سيُطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا السفير الهندي، تي إس تيرومورتي، أعضاء المجلس على أنشطة اللجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 1970.

وفي سياق متصل، عقدت في وقت سابق اليوم جلسة حاسمة للبرلمان الليبي، لبحث رؤية لجنة خارطة الطريق لما بعد تأجيل الانتخابات والموعد المقترح لإجرائها.

وتوافد العشرات من أعضاء مجلس النواب الليبي على مدينة طبرق في ساعات متأخرة من مساء الأحد للمشاركة في جلسة الإثنين.

وعقد عدد آخر من نواب المدن الشرقية اجتماعاً مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ونائبيه.