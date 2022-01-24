الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة خطف طفل وهتك عرضه فى مدخل عقار بعابدين

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة بالقاهرة عامل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة خطف طفل وهتك عرضه في مدخل عقار بمنطقة عابدين. 

البداية بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من بائع، أفاد فيه بتعرض نجله للخطف على يد عامل وهتك عرضه داخل عقار في منطقة عابدين، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ وأن أحد سكان عقار في منطقة عابدين شاهد المتهم يهتك عرض طفل بالقوة وأمسك به وأبلغ نجدة الشرطة.

وتم القبض على المتهم الذى اعترف في التحقيقات بارتكابه للواقعة وخطف وهتك عرض الطفل لتأمر النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات.

النيابة طفل عقار القاهرة هتك عرض الدستور

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