الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أسرار أزياء فيلم ماري إنطوانيت وكيف تمت إعادة إحيائها (صور)

فيلم ماري إنطوانيت
فيلم ماري إنطوانيت

في 2006 قامت الكاتبة والمخرجة صوفيا كوبولا بنفض الغبار عن أسطورة ماري أنطوانيت في فيلم سيرة ذاتية شرير.

وبمناسبة عيد ميلاد دانتست نستعرض لكم أبرز ما جاء في  خزانة ملابس الملكة ماري أنطوانيت وففا للفيلم الذي يروي  قصة مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا تم إرسالها إلى قفص الحيوانات البرية لتصبح أكثر النساء تجسسًا على النساء في أوروبا ويعرض الفيلم أيضا قصة زوجها ولقاءاتها بفساتين منتفخة ومجوهرات متلألئة وتسريحات شعر متدرجة وبهذه الطريقة أعادت ماري أنطوانيت ابتكار الموضة الأوروبي وفقا لموقع vogue.

ملكة الحلوى
 علي الرغم من الجو الشرير للفيلم ستلاحظ  الأحذية المرصعة بالجواهر والفساتين المزخرفة التي  تتخللها صور المعجنات الفرنسية مثل القليل من الحلوى وترتدي ماري أنطوانيت فساتين من أقمشة الأطفال ، ومواد قزحية وخفيفة من االحرير.

فالمصمم يعطي ماري أنطوانيت أغنى خزانة ملابس ملكية في تاريخ السينما بما فيها من تنورات الداخلية الملفوفة ، والفساتين الإنجليزية وأثواب النوم من الشاش الحريري الفاتح.

فساتين احتفالية

أثناء حضورها الأمسيات ستلاحظ الفساتين المنفوخه جهة  الوركين بشكل مبالغ فيه بواسطة قماش قطني معين حيث تم ارتداء هذا النمط من الفساتين الواسعة والذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاط الإسباني ، في فرساي خلال المناسبات الرسمية بشكل خاص وتسمى لباس المحكمة.

و يذكرنا فستان الزفاف المصمم للفيلم أيضًا بلوحة ماري أنطوانيت التي رسمتها إليزابيث فيجي لو برون حيث نلاحظ بوضوح اتساع فستانها بالإضافة إلى الكشكشة والعقدة المماثلة على تمثال نصفي.

صورة أخري  لماري أنطوانيت بزيت على قماش بمقاس 64x52 سم ببصر فرساي ، قصر فرساي .

إتقان مظهر ماري إنطوانيت في الفيلم


لإتقان مظهر ماري أنطوانيت لا يتم التوقف عن عرض  الفساتين الفاخرة المكشكشة ولكننا شاهدنا أحذية ذات  كعب منخفض وحرير ومخمل وأبازيم مزينة بالكريستال؛ كما شاهدنا الدانتيل والرتوش والظلال البودرة التي تخفف من بروز الوجنتين النحيلتين للملكة الشابة .

إعادة إحياء أزياء ماري إنطوانيت

بعد خمسة عشر عامًا من إطلاق الفيلم وثلاثة قرون بعد اختفاء الملكة ، لا يزال الباستيل يتصدر عروض الأزياء بألوانه الوردي والأصفر والأزرع والظلال المنعشة التي تغزو أسبوع الموضة والشبكات الاجتماعية تمامًا مثل أزياء  الأرستقراطيين الشباب في الفترة التي يجسدها الفيلم.

ماري أنطوانيت فرساي أزياء فيلم ماري إنطوانيت كريستين دانتست اسبانيا

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وائل لطفي

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