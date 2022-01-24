أحمد عبدالماجد: رجال الشرطة صنعوا بطولات في سبيل الحفاظ على الوطن

هنأ النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد داخل جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ 70، مشيدًا بالبطولات التي يصنعها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأضاف عبدالماجد، في بيان له اليوم، أن التضحيات التي قدمها رجال الشرطة في مكافحة الإرهاب والخارجين عن القانون عظيمة ولن ينساها الشعب المصري، مقدما التحية لشهداء الشرطة الأبرار الذين لم يترددوا لحظة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رجال الشرطة وهم العيون الساهرة لديهم عقيدة راسخة فى قلوبهم أنهم وهبوا حياتهم لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن، مؤكدا أن الداخلية منعت بحرا من الدماء أمام الجماعات المتطرفة الإرهابية.

وذكر النائب، أن عيد الشرطة جاء تخليدًا لذكري شجاعة ووطنية رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلائه للاحتلال الإنجليزي، ورسمت المعركة لوحة فنية تلاحمت فيها دماء "الشرطة والشعب" أثناء تصديهم للعدوان، لتوضح للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم، ليصبح هذا اليوم عيداً يحتفل به المصريون بكل طوائفهم وثقافاتهم.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، كان قد توجه إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة والذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وجاء نص الكلمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسَّد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة، أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير».