«الصناعة» تُقرر وقف وإلغاء قيد عدة شركات من سجل المصدرين

أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٢، بشأن توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وجاء في نص قرار وزير التجارة والصناعة، أنه "بعد الإطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمـصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها.

وكذا الإطلاع على القرارين الوزاريين رقمي ٤٦٦ لسنة ٥٤٢ ،٢٠٢١ لسنة ٢٠٢١ في شأن

توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥،

وعلى توصيات اللجنة المختصة بتحديد مدى مسئولية المصدر في مخالفـات التصدير والمشكلة بالقرارين الوزاريين، وذلك بجلستها المُنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١١، وعلى مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمـشرف علـى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة فى ٢٠٢٢/١/١٢؛

تقــــــــرر:

يوقع جزاء الإنذار على الشركات التالية :شركة إيجبتا للتجارة (إبراهيم محمـد محمـود إبراهيم) القاهرة الجديدة -

القاهرة . ومحمود سمير أبـو زيـد عبد العزيز

الغربية - وبحيرى سـليمان فـضل جبر االله عزبة الحاج مداوى - وفاروق أبو الحمد - السلوم .

ويوقع جزاء الإيقاف عن التصدير لمدة سنة على الشركة التالية العربية المتحدةللاستيراد .و(إسلام محمد على عبد القادر) -الزهور - بورسعيد .

ويلغي قيد الشركة التالية من سجل المصدرين: مكتب الـصباح للتـصدير

والتخليص الجمركي (حسين محمد عبد الرحيم أحمد) - بـسيون وملك صباح جلال أحمـد قطـب -

الغربية.