الأولى إفريقيا.. «آراب نيوز» تبرز إطلاق مصر أول رحلة طيران صديقة للبيئة

أشادت صحيفة "آراب نيوز" الناطقة بالانجليزية، إطلاق مصر أول رحلة طيران بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتكون بذلك الرحلة الأولى من نوعها في القارة الأفريقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الرحلة تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتتماشى مع خطة وزارة الطيران لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الرحلة تأتي تزامنًا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدني المصري والذي يوافق 26 يناير من كل عام، و بينت أن مصر تهدف إلى الحد من التلوث البيئي، وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال بنسبة 90% على متن رحلاتها.



وتابعت"آراب نيوز"، أن شركة مصر للطيران حددت 27 منتجاً مصنوعاً من البلاستيك، أحادي الاستعمال، كانت تستخدم على متن طائراتها، واستبدلتها بمنتجات صديقة للبيئة.



ونقلت الصحيفة عن عمرو أبو العينين، رئيس الشركة "القابضة لمصر للطيران"، قوله إنه تم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلى أوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة بحلول عام 2025 على أن يتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من مبادرات التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مواكبة رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتي في مقدمة الأولويات.

وانطلقت من مطار القاهرة الدولي، صباح اول امس السبت، أول رحلة تجريبية بقارة إفريقيا، حيث أقلعت طائرة من طراز بوينج 787-9 "دريملاينر" وعلى متنها 219 راكبا، تسيرها الشركة "الوطنية مصر للطيران" بخدمات صديقة للبيئة، بقيادة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني متوجهة إلى باريس.