الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأولى إفريقيا.. «آراب نيوز» تبرز إطلاق مصر أول رحلة طيران صديقة للبيئة

إطلاق مصر أول رحلة
إطلاق مصر أول رحلة طيران صديقة للبيئة

أشادت صحيفة "آراب نيوز" الناطقة بالانجليزية، إطلاق مصر أول رحلة طيران بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتكون بذلك الرحلة الأولى من نوعها في القارة الأفريقية. 

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الرحلة تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتتماشى مع خطة وزارة الطيران لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الرحلة تأتي تزامنًا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدني المصري والذي يوافق 26 يناير من كل عام، و بينت أن مصر تهدف إلى الحد من التلوث البيئي، وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال بنسبة 90% على متن رحلاتها.


 وتابعت"آراب نيوز"،  أن شركة مصر للطيران حددت 27 منتجاً مصنوعاً من البلاستيك، أحادي الاستعمال، كانت تستخدم على متن طائراتها، واستبدلتها بمنتجات صديقة للبيئة.
 

ونقلت الصحيفة عن عمرو أبو العينين، رئيس الشركة "القابضة لمصر للطيران"، قوله إنه تم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلى أوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة بحلول عام 2025 على أن يتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من مبادرات التنمية المستدامة.
 من جانبه، أكد محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مواكبة رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتي في مقدمة الأولويات.

 وانطلقت من مطار القاهرة الدولي، صباح اول امس السبت، أول رحلة تجريبية بقارة إفريقيا، حيث أقلعت طائرة من طراز بوينج 787-9 "دريملاينر" وعلى متنها 219 راكبا، تسيرها الشركة "الوطنية مصر للطيران" بخدمات صديقة للبيئة، بقيادة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني متوجهة إلى باريس.

الافريقي مصر وزير الطيران المدني مطار القاهرة الدولي أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

مصدر داخل معسكر المنتخب يكشف موقف الونش من مباراة كوت ديفوار

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: قرار خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات ما زال تحت الدراسة

تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة حول سبب وفاة «طبيب البحيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية