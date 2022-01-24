محافظ الإسكندرية يشدد على التعامل بحزم مع مخالفي الإجراءات الاحترازية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والجهات المعنية لتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم والمنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية، والتعامل بحزم مع المخالفين ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد قاد اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه يرافقه المختصين بالحي حملة مكبرة جابت شوارع الحي للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمنشآت والأماكن العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والإلتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية.

وترأس محارب هيلع رئيس حي شرق، حملة مكبرة بنطاق حي شرق استهدفت الأسواق التجارية، وأسفرت عن تحرير 50 محضرا متنوعا، وتطبيق عدد من الغرامات الفورية على المخالفين.

وترأس السيد موسى رئيس حى العجمى يرافقه المختصين حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق مقهى لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ، وتحرير 40 محضرا وتحصيل عدد من الغرامات الفورية من المواطنين المخالفين .

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 20 محضرا ، وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة.

وترأست المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة للتفتيش على المقاهي والمحال والمنشآت التجارية، أسفرت عن غلق وتشميع ٦ منشآت ، والتحفظ علي ١٧ شيشة ، وتحصيل ٢٠٠٠ جنيه غرامات.

ونفذ حي وسط بقياده عزة سعد حملة مكبرة استهدفت شوارع باب شرق والعطارين ، مما أسفر عن تغريم ١٠ محلات ، وتحرير عدد من المحاضر ، نتيجة عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.

ونفذ حى العامريه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة ، أسفرت عن تشميع منشأتين ، وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة .

وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول حملة مكبرة قام بها المختصون في الحي ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٣٠ شيشة وغلق ٣ محال تجارية وتحصيل غرامات فورية بقيمة ٤ آلاف جنيه .

هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء بالأسواق والشوارع والميادين لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.