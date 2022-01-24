إحالة «عصابة البطاطس» في المنصورة إلى الجنايات
أحالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، “عصابة البطاطس” وهم شخصين إلي محكمة جنايات المنصورة، وهما "عيسى. ع. ف." هارب، و"محمد. ع. ف." هارب، لأنهما بتاريخ 11 أغسطس 2021 سرقا وآخرين مجهولين بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية محصول البطاطس "190 طنا"، والمملوكة للمجني عليه "محمد. م. م. "، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اشهروا في مواجهته أدوات (شوم) مهددين إياه بهم، مما أوقع الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على محصول البطاطس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت لهم النيابة العامة اتهام آخر بأنهم حازا وأحرزا وآخرين مجهولين أدوات (شوم) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليها في المواد الواردة بأمر الإحالة، وذلك في القضية رقم 9250 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 3405 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وبحسب التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمود صالح وكيل النيابة الكلية، فقد أكد "محمد. م. م. "، المجني عليه في التحقيقات، أنه علي أثر علاقة شراكة في محصول بطاطس تم حفظه بإحدى الثلاجات المخصصة لحفظ البطاطس، وقام المتهم الأول بالاستعانة بالمتهم الثاني وآخرين مجهولين، بالاستيلاء عليه من المكان المخصص لحفظه، حال إحرازهم شوم مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص وتمكنوا من بلوغ مقصدهم من ذلك حال كون ذلك مصحوبا بالإكراه.
وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه والمتهمين تربطهم علاقة شراكة، وتم تخزين حوالي 190 طنا بطاطس، وذهب المجني عليه إلي صاحب ثلاجة البطاطس وطلب منه بعد رد تلك الكمية إلى المتهم الأول لوجود خلافات تجارية بينهما بشأن التصرف في هذا المحصول إلا أن المتهم الأول حضر إلى الثلاجة وبصحبته آخرين وقام بنقل المحصول بواسطة سيارات.