إحالة «عصابة البطاطس» في المنصورة إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، “عصابة البطاطس” وهم شخصين إلي ‏محكمة جنايات المنصورة، وهما "عيسى. ع. ف." هارب، و"محمد. ع. ف." هارب، لأنهما ‏بتاريخ 11 أغسطس 2021 سرقا وآخرين مجهولين بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ‏محصول البطاطس "190 طنا"، والمملوكة للمجني عليه "محمد. م. م. "، وكان ذلك بطريق ‏الإكراه الواقع عليه، بأن اشهروا في مواجهته أدوات (شوم) مهددين إياه بهم، مما أوقع الرعب ‏في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على محصول البطاطس ‏وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت لهم النيابة العامة اتهام آخر بأنهم حازا وأحرزا وآخرين مجهولين أدوات (شوم) بدون ‏مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية ‏والجنحة المعاقب عليها في المواد الواردة بأمر الإحالة، وذلك في القضية رقم 9250 لسنة ‏‏2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 3405 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وبحسب التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمود صالح وكيل النيابة الكلية، فقد ‏أكد ‏"محمد. م. م. "، ‏المجني عليه في التحقيقات، أنه علي أثر علاقة شراكة في محصول ‏بطاطس تم حفظه بإحدى الثلاجات المخصصة لحفظ البطاطس، وقام المتهم الأول بالاستعانة ‏بالمتهم الثاني وآخرين مجهولين، بالاستيلاء عليه من المكان المخصص لحفظه، حال إحرازهم ‏شوم مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص وتمكنوا من بلوغ مقصدهم من ذلك حال كون ذلك ‏مصحوبا بالإكراه.‏

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه والمتهمين تربطهم علاقة شراكة، وتم تخزين حوالي 190 ‏طنا بطاطس، وذهب المجني عليه إلي صاحب ثلاجة البطاطس وطلب منه بعد رد تلك الكمية ‏إلى المتهم الأول لوجود خلافات تجارية بينهما بشأن التصرف في هذا المحصول إلا أن المتهم ‏الأول حضر إلى الثلاجة وبصحبته آخرين وقام بنقل المحصول بواسطة سيارات.‏