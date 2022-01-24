تجديد حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بأكتوبر

جدد قاضي المعارضات في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين، حبس عاطلين متهمين بالإتجار في المخدرات بعد ضبطهما في مدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهما 74 كيلو من مخدر الحشيش، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة الجيزة، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال وجودهما بشقة مستأجرة بمدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 74،200 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وكمية من المشغولات الذهبية وفضية، وهاتفان محمولان.

وأدلي المتهمون أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية، حيث أكدوا حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، والمشغولات الذهبية والفضية من متحصلات نشاطهما الآثم والهاتفين للاتصال بعملائهما.