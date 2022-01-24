الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع شاب بطلق ناري بالمحلة

طلق ناري
طلق ناري

تباشر جهات التحقيق المختصة بالمحلة، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة مصرع شاب بطلق ناري واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.
وشهدت قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع شخص  متأثرا بإصابته بطلق ناري "خرطوش" أثناء اللهو به داخل منزله، حيث خرجت طلقة عن طريق الخطأ اردته قتيلاً.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا  من إدارة شرطة النجدة يفيد بمقتل شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري خرطوش داخل منزله بقرية نمرة البصل.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين أثناء قيام المتوفى باللهو بفرد خرطوش خرجت منه طلقة استقرت في جسده أودت بحياته في الحال تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

حرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الغربية شرطة النجدة التصريح بدفن مستشفى المنشاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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