إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم، إخلاء سبيل 11 من المتهمين في قضية فتاة الغربية «بسنت»، بكفالة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيه لكل متهم، على ذمة القضية.

كانت جهات التحقيق بكفرالزيات، قد أصدرت قرارًا بحبس ١١ من المتهمين في القضية بتهم الابتزاز وتداول الصور، واستمرت التحقيقات معهم، وتم تجديد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيق حتى أصدر قاضي المعارضات بمحكمة كفرالزيات، اليوم، قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وحدد 5 فبراير المقبل، لعقد أولى جلسات محاكمة 5 متهمين أمام محكمة جنايات طنطا، في واقعة “فتاة الغربية”.