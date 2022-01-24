كلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة تطلق مسابقة بحثية في دراسات الهجرة

أطلقت وحدة بحوث ودراسات الهجرة (MRU) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مسابقة بحثية في مجال دراسات الهجرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ بهدف تشجيع الشباب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات على بحث ظاهرة الهجرة بكافة أشكالها الإيجابية والسلبية، في ضوء التطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعد أحد أهم الدوافع خلف الهجرة سواء الشرعية أو غير النظامية.

وذكر بيان صادر اليوم /الاثنين/ عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن باب الاشتراك في المسابقة مفتوح الآن في مرحلة استقبال الخطة البحثية التي لا يجب أن تزيد على 250 كلمة، وسيغلق الباب في هذه المرحلة يوم 20 فبراير المقبل، وسيتم الرد عليها 13 مارس المقبل، وسيكون الموعد النهائي لتقديم النسخة النهائية للبحث يوم 24 أبريل 2022، وستعلن النتيجة النهائية 29 مايو المقبل.

وقال عميد الكلية إن المسابقة تهدف لنشر الوعي بأهمية تبني بحوث وسياسات الهجرة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، خاصة بعد أن أصبحت مصر في السنوات الأخيرة من الدول المصدرة للكفاءات والعمالة إلى جانب كونها دولة عبور لكثير من مواطني الدول الأخرى، وأيضًا أضحت دولة استقبال الوافدين من مختلف بلدان المنطقتين العربية والأفريقية الذين توافدوا إليها بحثًا عن الأمن والأمان وهربًا من الصراعات السياسية والمشكلات العرقية أو التحديات الاقتصادية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة عادلة رجب رئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة (MRU) بالكلية، إن المسابقة تأتي في ثلاث محاور، الأول يتناول الأوضاع الاقتصادية ويهدف لدراسة ظاهرة الهجرة الخارجية للمصريين بإيجابياتها وسلبياتها وأسبابها ودوافعها مثل (تحويلات العاملين ودعم الاقتصاد، المساهمة الإيجابية للمهاجرين في النمو والتنمية المستدامة، الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع المصري)، والثاني يتناول الأبعاد السياسية لحركة الهجرة إلى مصر مثل(الصراعات المسلحة، والتمييز السياسي أو العرقي) وقضايا المرأة والطفل في الهجرة، وحماية حقوق اللاجئين، والعوائق السياسية أمام حركة المهاجرين إلى الاقتصادات المتقدمة.

أما المحور الثالث فيتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية، ويستهدف سبل معيشة الوافدين إلى مصر واندماجهم في المجتمع المصري وفي سوق العمل مثل (نقل الثقافات المختلفة، أثر التغيرات المناخية على حركة الهجرة، و تأثير جائحة كورونا على حركة التنقل وتدفقات الهجرة).

يشار إلى أن الشروط والقواعد العامة للمسابقة حددت الأطر العامة للاشتراك في المسابقة، ومنها أن المسابقة مفتوحة لجميع الشباب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات بكافة كليات جامعة القاهرة، ويستطيع الباحث أن يشترك فيها منفردًا أو مجموعة لا يتعدى أفرادها 3 باحثين، على أن يقدم العمل باللغة العربية أو الإنجليزية بشرط ألا يتقدم نفس الشخص أو المجموعة بأكثر من عمل، تبدأ بإرسال ورقة بحثية في حدود 250 كلمة على أن يقدم البحث النهائي بعد إعلان قبول الخطة البحثية وفي حدود 5000 كلمة كحد أقصى خلاف الملاحق والمراجع.