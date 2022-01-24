الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جهاز مدينة العبور يشن حملات لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع بعدة مناطق بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.
 

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جانب من الحملة


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع وسحب عداد كهرباء بقطعة أرض بالإسكان العائلي بالحي الثالث لمخالفة تغيير النشاط، وإزالة فورية لغرف السطح وسحب عداد الكهرباء بقطعة أرض بكمباوند بالمدينة، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة، وإزالة مخالفة بناء ببدروم قطعة أرض بالحي السابع، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالطريق الرئيسي، والتحفظ على بعض المعدَّات، والتحفظ على 4 تروسيكلات تستخدم في نبش القمامة.
 

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جانب من الحملة


وفي سياق متصل قال رئيس جهاز العبور، إنه تم تشكيل حملة إزالة إشغالات ليلية تحت إشراف إدارات الأحياء والنظافة والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، موضحاً أن الحملة استهدفت الحي الأول والطريق المحوري للحي، وحي الشباب، وسنتر الياسمين بحي الشباب، وإسكان المستقبل، والطرق الرئيسية للمدينة، وأسفرت عن رفع كافة الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين بالأحياء المذكورة، وضبط 5 تروسيكلات بيع بضائع بدون ترخيص، وضبط مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص بإسكان الشباب ١٠٠متر، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
 

جانب من الحملة


وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار الحملات للتصدي لكافة أشكال المخالفات والإشغالات والقضاء عليها وإعادة المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة، موجهاً بعدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وكان المهندس عبدالمطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، قام بجولة تفقدية بمشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي، الذى يتم تحت إشراف جهاز مدينة العبور، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، والمهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية بالهيئة ومسئولو الهيئة والجهاز.

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جانب من الحملة
جهاز تنمية مدينة العبور شرطة التعمير شرطة المرافق حملة إزالة إشغالات ليلية إزالة الباعة الجائلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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