الجنيه يُحافظ على استقراره أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم,

ويأتي ذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية، والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق (15.64- 15.68) جنيه للشراء و(15.74- 15.76) جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 جنيه، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر" استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في (البنك التجاري الدولي- كريدي أجريكول- اتش اس بي سي- بلوم مصر)، ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه وللبيع 15.76 جنيه.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت العملة الأوروبية "يورو" ما بين ارتفاع وتراجع.

ففي بنكي مصر والأهلي، سجلت العملة 17.69 جنيه للشراء و17.85جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي تراجعت العملة 17.72 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، تبلغ متوسطات أسعار السوق باليورو أمام الجنيه المصري 17.75 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وواصل الجنيه الإسترليني تراجعه ما بين (2 - 5) قروش للشراء والبيع، وذلك بعد تراجعه، أمس، 10 قروش.

ففي بنكي مصر والأهلي سجل سعر الإسترليني تراجعا ليصبح 21.16 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي ليسجل 21.20 جنيه و21.37 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، تبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 21.22 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.