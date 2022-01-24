8 مصابين فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بينهم 3 سيدات بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر انقلاب السيارة رقم 4387 ط ب ص مصر بهم بطريق الصالحية القديمة أمام مدخل المطار بنطاق محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ4 سيارات، وتم نقل المصابين لمستشفى أبوخليفة للطوارئ والصالحية الجديدة لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد وقوع حادث تصادم إثر انقلاب السيارة رقم 4387 ط ب ص بهم بطريق الصالحية القديمة أمام مدخل المطار بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 سيدات، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح، وتم نقل 6 من المصابين إلى مستشفى أبوخليفة و2 لمستشفى الصالحية الجديد لتلقي العلاج، وتحرر بالواقعة.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.