الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمين بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمدينة السلام بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هم (إيهاب.م)، (رضا.ع)، (مؤمن .م) - عاطلين - كونوا فيما بينهم عصابة تخصص نشاطها  الإجرامي في سرقة السيارات بغرض تفكيكها وبيعها قطع داخل الأسواق واعترفوا أمام جهات التحقيق بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها. 

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة سياراتهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وأرشد عن باقي المتهمين وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الزجاج بغرض التربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة عاطل متهمين سيارة

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