الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين سرقا «توكتوك» من سائقه بالإكراه في المطرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة المطرية، اليوم الإثنين، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بسرقة مركبة "توكتوك" من صاحبها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المطرية محافظة القاهرة.

وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

واعترف المجني عليه أمام جهات التحقيق بأن المتهمين ركبوا معه مركبة  "التوكتوك" بغرض توصيلهم، وأثناء سيرهم بأحد المناطق النائية تفاجئ بحملهم السلاح الأبيض في وجهه طالبين منه توك "التوكتوك" والنزول منه، لكنه قام بالتشاجر معهم مستغيثا بالمارة وتم ضبطهم. 

وكان الأهالي قد تمكنوا من ضبط عاطلين أثناء محاولتهم سرقة "توكتوك" من صاحبه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المطرية وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق نيابة متهمين المطرية

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