«الملا»: التعاون مع دول وشركات عالمية للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الإفريقية مهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف وصديق للبيئة فى المنازل والسيارات، والتي شهدت إقبالاً كبيراً ونتائجاً فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع مع وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات 2050، على العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول الطاقى وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار "الملا"، إلى حرص مصر على طرح كافة هذه المبادرات في القمة العالمية للمناخ، لافتًا إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف تبادل الآراء والوصول لخطط من شأنها المساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط الذى كانت مصر سباقة في إنشائه منذ 3 سنوات بمشاركة دولية واسعة من الدول الأعضاء والمراقبين كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى ، من المخطط أن يكون له دور هام في دعم التوسع فى استخدام الغاز كوقود نظيف.

ونوه: بأن “المنتدى أطلق مؤخرًا مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعي كجزء من خطط خفض الانبعاثات، حيث اتفقنا سويًا كدول منفردة وداخل المنتدى على أن مواجهة التغير المناخى وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة”.

ومن جانبه، قال السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية خلال الاجتماع، إنه من الضروري تحديد المشروعات والموضوعات التي لا بُد من إظهارها خلال المؤتمر والخاصة بمساهمات قطاع البترول في حماية البيئة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تحديد المبادرات التى سيتم العمل عليها بعد عرضها على اللجنة العليا للمؤتمر، لافتًا إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول والغاز والمبرهنة على تقليل الانبعاثات وهي تجربة وطنية ناجحة يمكن عرضها خلال المؤتمر كقصص نجاح في هذا المجال.