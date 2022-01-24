الصين ترسل إمدادات إغاثية إلى «تونجا» بعد الثوران البركانى

أرسلت الصين إمدادات إغاثية بقيمة مليون يوان (157900 دولار أمريكي)، اليوم الإثنين، من فيجي إلى تونجا التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الثوران البركاني الأخير وما أعقبه من موجات مدية (تسونامي).

وقد أقيمت مراسم وداع في ميناء في خليج والو في سوفا لسفينتين تابعتين للشركة الوطنية الصينية لمصايد الأسماك تحملان الإمدادات العاجلة.

وذكر السفير الصيني لدى فيجي تشيان بوه أن معظم إمدادات الإغاثة، بما فيها مياه الشرب والغذاء والمولدات الكهربائية ومضخات المياه والمناشير الكهربائية ومعدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية، قد جمعتها السفارة الصينية في فيجي وتبرعت الشركات الصينية في فيجي بالباقي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن مغادرة أول سفينة مساعدات من ميناء "بولينيزيا" الفرنسي متجهة إلى جزيرة "تونجا" الواقعة في المحيط الهادئ والمنكوبة بموجات مد عاتية (تسونامي) أثارها ثوران بركاني تحت سطح البحر.

وذكر بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الرسمي - أنه من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ينسق الاتحاد الأوروبي مع فرنسا لتسليم 30 طنًا من المساعدات، بما في ذلك وحدتان لتنقية المياه، و4000 لتر من مياه الشرب، ومستلزمات النظافة، وخيام عائلية، ومجموعات أدوات للملاجئ، والحبال، وصفائح المياه وغيرها وعلب طعام قابلة للتلف.. مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية تنسق عملية التسليم وتمول 75% من تكاليف النقل.