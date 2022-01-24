الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة، في بيان، إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 19 قبل يوم.
 

وسجلت الصين 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 34 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 105660 إصابات مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا وفرنسا و ألمانيا.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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