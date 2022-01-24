الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«سبايدرمان: نو واى هوم» يعود لتصدر إيرادات السينما فى أمريكا

سبايدرمان: نو واي
سبايدرمان: نو واي هوم

عاد فيلم‭‭ ‬‬الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" إلى تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.
 

وبالنسبة لإيرادات فيلم( سبايدرمان: نو واي هوم) في مصر، فشهدت طفرة هائلة على مدار شهر كامل، حيث حقق الفيلم 53 مليون جنيه مصري خلال شهر متفوقًا على كل المنافسين من الأفلام المصرية والأجنبية نظرًا للشهرة العالمية والانتظار الكبير من الجمهور للفيلم.

 

فيلم «Spider-Man :No Way Home» تدور قصته في إطار من الإثارة والتشويق والمغامرات حيث ترتكز بداية الفيلم في الجزء الجديد بظهور الشخصية الشهيرة "بيتر باركر" المتهم الأول بقتل "ماستريو" ونشر الفوضى في المدينة كلها، ومع تطور الأحداث يلجأ ماستريو إلى دكتور "سترينج" في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، وخلال ذلك يجد "باركر" نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.

 

ويشارك في بطولته الفيلم العالمي الشهير الذي تصدر الإيرادات عالميًا، عددًا كبيرًا من النجوم على رأسهم الفنان توم هولاند، كما يشارك في بطولة الفيلم الجديد طوني ريفولوري، وبمشاركة زندايا، وماريسا تومي، وجيمي فوكس، وبنديكت كومبرباتش، والعمل الجديد كتبه المؤلف كريس ماكينا، ومن إخراج جون واتس.
 

وتراجع فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 12.4 مليون دولار. والفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت.
 

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) بالمركز الثالث بإيرادات بلغت 5.7 مليون دولار.
 

وحل في المركز الرابع الفيلم الرومانسي الجديد(ريديمنج لوف) بإيرادات بلغت 3.7 مليون دولار.
 

والفيلم بطولة أبيجيل كوين وتوم لويس وفامك جانسن ومن إخراج دي.جيه. كاروسو.
 

واحتفظ فيلم الحركة والمغامرات (ذا كينجز مان) "رجل الملك" بالمركز الخامس بإيرادات بلغت 1.8 مليون دولار.
 

والفيلم بطولة رالف فاينز وجيما آرتيرتون وريس إيفانز ومن إخراج ماثيو فون.

 

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