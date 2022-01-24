الإثنين 24 يناير 2022
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عالم

الصحة السورية: 42 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في سوريا
كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 50985 شفيت منها 36203 وتوفيت 2968 حالة.

وسجلت أول إصابة بكورونا في سوريا في 22 مارس من عام 2020، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و ا لمكسيك و الهند و ا لمملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا وفرنسا و ألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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