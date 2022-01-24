الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع عسكرية هامة فى منطقة مأرب

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

سيطر الجيش اليمني والمقاومة ، على مواقع عسكرية هامة، تربط بين مديرتي حريب والعبدية في الجهة الجنوبية من محافظة مأرب، وذلك في إطار مواصلتهم معارك التحرير في الجبهات الجنوبية في مأرب.


ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - إن قوات العمالقة فرضت السيطرة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية، وتمكنت من السيطرة على جبال ضاحة شقير، والقرن، والمدفون المطلة على مديرية حريب، كما سيطرت على جبال المدفون والحقيل ومهران، المطلة على طريق الجفرة العبدية في محافظة مأرب.


وأضاف المركز أن القوات خاضت معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية تكبدت المليشيات خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط حالة من الانهيار في صفوف المليشيا جراء الضربات الموجعة والهزائم المتتالية التي تلقتها من ألوية العمالقة وطيران التحالف العربي.

 

وعلى صعيد آخر، ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أطراف النزاع في اليمن - وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليها - حماية المدنيين بما في ذلك الأطفال في كافة الأوقات، بعد ورود تقارير أفادت بتزايد عدد القتلى من الأطفال في اليمن خلال شهر واحد، إذ بلغ 17 قتيلًا منذ بداية العام الجاري.

 

وأكد "تيد شيبان" مدير (اليونيسف) الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - في بيانٍ، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أنه لا يجب أبدًا استهداف المناطق المدنية المأهولة بالسكان والمرافق المدنية بما في ذلك مرافق التعليم والصحة ويجب حمايتها في كافة الأوقات.

 

وشدد شيبان، على أن الأطفال هم دائمًا أول وأكثر من يدفع الثمن في اليمن خلال الأعوام السبعة التي تعتبر من أكثر النزاعات قساوة في التاريخ الحديث.

 

وقال: "إن الكثير من الأطفال تأثروا من حرب هم ليسوا مسئولين عنها إطلاقًا، لقد آن الأوان لأولئك الذين يتقاتلون لوقف العنف والوصول إلى حل سياسي".

 

وأضاف شيبان، أن العنف تصاعد بسرعة في اليمن تاركًا أثرًا وخيمًا على الأطفال، مشيرًا إلى أنه منذ تصاعد النزاع في اليمن، تحققت اليونيسف من مقتل وإصابة أكثر من عشرة آلاف طفل.

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