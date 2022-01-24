الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول إيطالى: التطعيم والفحوصات سينهيا أزمة كورونا خلال أيام

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعرب مستشار وزير الصحة في الحكومة الإيطالية فالتر ريتشاردي، عن اعتقاده بأنه يجب أن يشارك جميع المواطنين الإيطاليين في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 بجانب ضرورة خضوع الغالبية العظمى منهم لمسحات الاختبار للكشف عن الفيروس من أجل عزل المصابين.


وأشار ريتشاردي - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية  - إلى أن تلك التدابير ستؤدي إلى خروج إيطاليا من الأزمة الصحية "في غضون 8 أيام".


وأضاف أنه رغم اعتقاد الجميع بأن إجراء الاختبارات على جميع السكان أمرًا مستحيلًا، إلا أن الصينيين يختبرون 10 ملايين شخص لاكتشاف أي إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.
 

ورأى مستشار وزير الصحة أن الوباء يتجه نحو "موجات تتبع بعضها البعض"، معربًا عن أمله بأن تنتهي الموجة الحالية الناجمة عن متحور (أوميكرون) في فبراير المقبل، إذا لم يتم تخفيف الإجراءات التقييدية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الحكومة جديد الصين ايطالي الأحد إيطاليا صحي وزير الصحة العربية الصحة العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

«الأرصاد» تصدر تحذيرًا جديًدا من طقس الأربعاء

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع عسكرية هامة فى منطقة مأرب

حقيقة شطب منى زكى من نقابة الممثلين بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

رئيس الوزراء الباكستانى: نواجه تضخمًا هائلًا ولكنه ظاهرة عالمية

الباز: عزاء أهالي الشهداء أن ندافع عن البلد ونقف أمام محاولات تخريبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات