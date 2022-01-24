الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين 24-1-2022، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 15 7
الإسكندرية 15 7
وادي النطرون 15 8
طنطا 15 7
شبين الكوم 15 7
دمنهور 15 7
بلطيم 16 8
مطروح 15 7
السلوم 14 8
سيوة 14 4
بورسعيد 15 7
دمياط 15 7
الزقازيق 15 7
المنصورة 15 7
الإسماعيلية 16 7
السويس 16 7
العريش 15 7
رفح 15 7
رأس سدر 17 7
نخل 14 1
نويبع 18 11
طابا 17 10
كاترين 10 0
الطور 19 10
شرم الشيخ 20 12
الغردقة 19 12
مرسى علم 20 10
الفيوم 15 3
بنى سويف 15 3
المنيا 15 3
أسيوط 15 3
سوهاج 16 5
قنا 17 5
الأقصر 19 6
أسوان 20 8
إدفو 20 8
أبوسمبل 19 7
الوادي الجديد 18 5
شلاتين 24 10
أبو رماد 23 11
حلايب 22 11
رأس حدربة 22 11

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