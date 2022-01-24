يحيى قطب: الاستعانة بالدراما في الترويج للسياحة أحد الحلول السحرية

قال الخبير السياحي والفندقي، يحيى قطب، إن الصناعة الفندقية ليست مجرد سياحة وعملة صعبة تُضخ في خزينة الدولة فقط بل أنها تساهم في دعم الاقتصاد القومي عبر توفير فرص العمل المختلفة.

وأضاف “قطب” في تصريحات لـ"الدستور" أن الصناعة الفندقية تعد أمن قومى وأداة قوية من الممكن أن تستخدم لحل الأزمات السياسية وتقوية العلاقات الدولية من خلال الفعاليات المختلفة .

وأوضح قطب أننا في مصر نحتاج الي زيادة الترويج للسياحة والفنادق من خلال الاعتماد علي الدراما المختلفة وذلك لإبراز ما نمتلكه من موارد طبيعية وثقافية هامة وبنية تحتية علي أعلي مستوى.

وأشار قطب الي أن الصناعة الفندقية تعد وسيلة قوية لتبادل الثقافات والتواصل بين الشعوب ومن خلالها تستطيع أن تغير الصوره الذهنية المغلوطة لأي دولة.