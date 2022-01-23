مصرع شخص تحت أنقاض عقار منهار فى إدفو

لقى شاب مصرعه مساء اليوم الأحد، إثر انهيار جدار منزل عليه أثناء أعمال تجديد داخله، في مدينة السباعية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث انهيار جدار منزل بغرب مدينة السباعية التابعة للمحافظة على شاب يدعي "ناجح. س. م" يبلغ من العمر 28 عامًا، وذلك أثناء أعمال التجديد داخله، ما أسفر عن مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومباشرة التحقيقات حول الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم واستخراج تصريح الدفن.

وتبين بالتقرير الطبي لمعاينة جثمان الشاب لمعرفة أسباب الوفاة أنه تعرض لكدمة شديدة جدًا بالرأس ما أدت إلى نزيف داخلي وهبوط بالدورة الدموية.

وأسفر ذلك عن توقف عضلات القلب مباشرة ولفظ أنفاسه الأخير، وليست هناك أي شبهة جنائية، وفى الوقت الحالي جار إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن للجثة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.