الأحد 23 يناير 2022
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تقارير ومتابعات

«التعليم» تنشر رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت وزارة التعليم فتح باب التسجيل فى الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي وقالت إن آخر موعد 24 فبراير 2022.

وقالت الوزارة: “فتح الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي العام الثلاثاء الموافق 25-01-2022”.

ورابط  الاستمارة : https://moe-register.emis.gov.eg/

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجاري سارت بشكل جيدًا جدًا، وتم الانتهاء الأسبوع الماضي من امتحانات سنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وكذلك التعليم الفني، الأسبوع الحالي بدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانتهم والشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن الدراسة في التيرم الأول حققت نجاحًا كبيرًا ونشكر كل من اشترك فيه.

وأضاف الوزير أن القرار النهائي في مصر للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، ونلتزم بالخريطة الزمنية ونتمنى أن يسير التيرم الثاني كالأول، معلقًا: "اتعلمنا كتير من الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي"،

وأكد الوزير أن مصر مصنفة من أعلى 5 دول تعاملت مع كورونا من حيث التعليم، واستفدنا من الأزمة بعمل منصات وبنية تكنولوجية ضخمة جدًا.

أشار إلى أن لدى الوزارة حلول متنوعة للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن امتحانات رابعة ابتدائي سارت بشكل أكثر من ممتاز وأولياء الأمور اطمأنوا جيدًا بعد رؤيتهم الامتحانات، لأنهم كانوا يفكروا بالشكل القديم، وتعليقات الأطفال تكشف أننا حققنا شيء عظيم جدًا.

أوضح أننا نحاول منذ 3 سنوات نشرح أننا نتعلم لأشياء كثيرة والمناهج هدفها تعليم مهارات والمعرفة والعمل، لكن الفكر القديم كنا نتعلم للامتحان، رغم أنه ليس المقياس الوحيد.

ونوه إلى أن تصدير الخوف من الامتحان يعود على البعض بمكاسب مادية، وأعتقد أننا سنستمتع أكثر بالتيرم الثاني، وولي أمر أرسل لي رسالة أن الامتحانات أثبت أن مناهج رابعة ابتدائي رائعة.

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