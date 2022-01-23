الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تليجراف: أمن الأمير هاري يمنع الزوجين الملكيين من الاحتفال بالملكة اليزابيث

هاري وميجان
هاري وميجان

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، سبب عدم زيارة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للمملكة المتحدة حتى الآن.

وقالت الصحيفة إنه كانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة حول موعد زيارة الأمير هاري وميجان ماركل للمملكة المتحدة، حيث توقع الكثيرون عودة الزوجين الملكيين إلى الوطن للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية في وقت لاحق من هذا العام، لكن المخاوف الأخيرة بشأن أمن هاري ألقت بظلال من الشك على عودتهم، حيث قال الأمير هاري إن الافتقار إلى حماية الشرطة جعله "غير قادر على العودة إلى الوطن".

وتابعت أن الأمير البالغ من العمر 37 عامًا تقدم مؤخرًا بطلب لمراجعة قضائية لقرار وزارة الداخلية بعدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة الخاصة به أثناء وجوده هو وعائلته في المملكة المتحدة.
وزعم هاري أنه تقدم بطلب للحصول على حماية الشرطة في يناير 2020 عندما زار المملكة المتحدة، وعرض دفع ثمنها شخصيًا، لكنه قال إن العرض "تم رفضه".

وفي بيان ، قال ممثل قانوني للعائلة المالكة إن المملكة المتحدة "ستكون دائمًا منزل الأمير هاري ودولة يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيها".
لكن الخبيرة الملكية كاميلا توميني أشارت إلى أن ميجان ماركل ربما لا تريد بشكل قاطع العودة إلى المملكة المتحدة، وتم التحجج بسبب الامن الشرطي كسبب لرفض هاري كافة دعوات عائلته لزيارة المملكة المتحدة.
وتابعت: "ومع ذلك، كما كشف العديد من المعلقين الملكيين، بل والحراس الشخصيين السابقين في العائلة المالكة ، سيتم منح الزوجين تلقائيًا حراسة شرطة Met في اليوبيل البلاتيني لأنه حدث رسمي، وهو الأمر نفسه عندما حضر هاري لحضور جنازة الأمير فيليب.
وتابعت "يشعر هاري بالملل ويحاول إخبارنا أنه يريد العودة إلى المنزل، ولكن يبدو ان ميجان لا ترغب في ذلك لذلك يحاول هاري منح عائلته مبررات لعدم رغبتهم في الذهاب للوطن".
واوضحت الصحيفة انه في ظل عودة هاري مرتين للمملكة المتحدة متذ الانفصال رسميا عن العائلة المالكة لم تعود ميجان معه".
 

المملكة المتحدة انفصال وزارة الداخلية التليجراف الأمير هاري ميجان ماركل العائلة المالكة اليزابيث الثانية

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وائل لطفي

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